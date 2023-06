América: Zague asegura que Televisa evitó que jugara en Europa: 'Me dijeron no, no vas a salir'

Luis Roberto Alves ‘Zague’ es una de las máximas leyendas del América. Hasta el momento sigue siendo el máximo goleador del club, sin embargo, de acuerdo con el exdelantero, su carrera pudo haber sido muy distinta de no haber sido por Televisa.

El histórico goleador aseguró que en ciertos momentos de su carrera pudo haber dejado al América para jugar en Europa, sin embargo, el club negó su salida debido a que era uno de los jugadores inamovibles de acuerdo con los dueños del equipo.

“Venían otros equipos, (decían) Zague es institucional, me acuerdo de que ofertas para Europa no me dejaron (aceptarlas) porque era la época donde pertenecías al club. Estoy medio frustrado de no poderme ir a España, Portugal e inclusive en Alemania después de la Copa América de 1993. (Me dijeron) no, no vas a salir, tú eres institucional”.

“Había un apogeo muy grande por el futbol en Japón que pagaban muy bien, un equipo japonés quería contratarme y nada, no me vendían”, comentó el exfutbolista en entrevista con Sandra de la Vega, en el podcast “La Capitana”.

Zague concluyó con su salida del equipo azulcrema. De acuerdo con el exdelntero, las decisiones del club fueron el parteaguas para que dejara al equipo para terminar su carrera con el Necaxa en el 2003.

“Es cuando decido jugar los últimos tres años de mi carrera para Necaxa antes de ese cambio a Aguascalientes”, finalizó el histórico goleador.

