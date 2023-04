El entrenador del América, Fernando Ortiz, ha dado mucho de qué hablar en las últimas semanas, sobre todo por el tema de los clásicos, algo que no le agradó mucho a Luis Roberto Alves 'Zague', quien se expresó al respecto.

“El Tano Ortiz merece todo mi respeto y admiración. No me gustó que él como líder dijera que el Cruz Azul no es un clásico”, dijo Luis Roberto Alves.

Explicó que es lo único en lo que no ha estado de acuerdo con el entrenador, ya que es un partido muy importante para la institución, por lo que al igual que contra Chivas y Pumas, es inadmisible perder.

Por último, Zague se rindió ante el estratega, ya que confesó que le gusta la forma en la que le transmite su conocimiento a los jugadores, además, agregó que hace falta más tipo de entrenadores así en la liga.

“Bienvenidos al América y al futbol mexicano entrenadores con ese perfil, de querer ser cero protagonistas y entender su rol en este juego tan hermoso que es el futbol. Ojalá (Tano) pueda conseguir el título “.

