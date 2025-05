André Jardine acerca de la multipropiedad: "No me parece correcto tener dos equipos"

Después de hacerse oficial la salida del León del Mundial de Clubes, André Jardine habló en conferencia de prensa acerca de la multipropiedad en el futbol mexicano, asegurando que es un tema que no puede ser aceptado.

Jardine se mostró en desacuerdo con la multipropiedad ı Imago7

El técnico azulcrema en contra de la multipropiedad

“Es una decisión de una institución que tiene toda la responsabilidad del mundo como lo es FIFA, si se toman estas decisiones es porque algo está mal. Lo que tenemos que pasar a mirar es el tema de la multipropiedad, que realmente no me parece correcto tener dos equipos en una liga tan importante como la mexicana. Creo que no existe en otra liga de estas importantes que estamos hablando, un grupo con dos clubes”, mencionó el brasileño.

América enfrentará a LAFC por un último boleto al Mundial de Clubes ı Imago7

Jardine aseguró que la FIFA tiene la autoridad para tomar estas decisiones y que si algo está mal debe corregirse.

El tema de la multipropiedad ha dejado diversos debates en los últimos años, además de que André aseguró que tanto Pachuca como León han sido beneficiados antes, poniendo como ejemplo el inicio de este campeonato, cuando pudieron aplazar su partido.

¿CUÁNDO JUGARÁ AMÉRICA ANTE LAFC?

Siguiendo con el tema del partido ante LAFC, la FIFA dará a colocar la fecha en los próximos días, aunque en RÉCORD hemos dado a conocer previamente que la fecha probable es el sábado 31 de mayo y el partido se celebraría en Los Ángeles.

Jardine y Demichelis en duelo entre Rayados y América ı Imago7

