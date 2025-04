André Jardine aseguró que América se fortalece tras mal momento del equipo

André Jardine, técnico del América, reconoció el complicado momento que vive su equipo tras caer 1-0 ante Rayados, sumando cinco partidos sin victoria entre Liga MX y Concacaf.

“Mal momento el que estamos atravesando, es importante pasar por estos momentos juntos, nos fortalece”, aseguró en conferencia de prensa, destacando que el parón próximo será clave para recuperar jugadores y revertir la situación, como ocurrió en la liguilla pasada.

El partido ante Rayados, según Jardine, fue parejo y con pocas oportunidades claras. El gol de Deossa, en una jugada de pelota parada y un rebote, marcó la diferencia. “Nunca estuvimos con sensaciones de estar siendo controlados”, afirmó, aunque lamentó la falta de contundencia para al menos empatar. Señaló que las ausencias de jugadores clave han limitado las rotaciones, afectando la frescura del equipo.

El partido fue trabado | IMAGO7|

El estratega enfatizó la necesidad de analizar las razones detrás de los resultados negativos. “Es entrenar y analizar el por qué no ganas, no hay tiempo para lamentarse”, dijo. Jardine confía en que el parón permitirá recuperar a todos los lesionados, lo que dará un impulso al equipo de cara a la liguilla.

Sobre la posible lesión de Brian Rodríguez, Jardine fue cauto: “Muy temprano para analizar, ojalá no sea nada grave”. Prefirió no profundizar en el tema, dejando los detalles al club, que aún no emite un comunicado oficial.

Jardine destacó la experiencia del equipo para manejar rachas negativas. “Ya pasamos por momentos peores que este e incluso logramos títulos después”, afirmó, recordando que han salido campeones tras superar crisis similares. Insistió en mantener el equilibrio para no agravar los problemas y trabajar con enfoque en el próximo partido.

América está en crisis | MEXSPORT|

A pesar de los resultados recientes, el técnico defendió el desempeño general del América en el torneo. “Venimos siendo la mejor defensiva por mucho, siendo un equipo con la tercera mejor ofensiva”, subrayó, aunque reconoció que el equipo no está funcionando en este cierre de fase regular.

Finalmente, Jardine señaló que los partidos recientes han dejado lecciones valiosas. “Pierdes un juego, pero tienes información importante para momentos cruciales”, dijo. Con la liguilla en el horizonte, el técnico confía en que el América llegará en óptimas condiciones para pelear por el título.

