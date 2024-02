André Jardine compara al América con el Manchester City y advierte al Real Estelí

Mañana van a ver al campeón. André Jardine aseguró que no se repetirá lo vivido en Nicaragua y que la vuelta ante el Real Estelí será diferente, aunque explicó que ningún equipo en el mundo puede ganar siempre, ni siquiera el campeón de la Premier League.

"Vamos a ver un equipo que están acostumbrados a ver, fueron muy pocas derrotas desde que estoy, no importa la cancha, el rival, somos un equipo con muchas ganas, imposible para un equipo ganar en toda la temporada, no pasa ni con el Manchester City", confirmó en conferencia de prensa.

"Le suele pasar con rivales de menos jerarquía, siempre hay que entrar, jugar, algún momento va a pasar, tenemos que ver el partido siguiente, teníamos años sin ganar en León, el equipo mostró sus ganas de trabajar, mañana veremos un América con energía a tope, ganando todas las jugadas, las divididas, cada centímetro, quiero ver el estadio lleno, en momentos como este en el que necesitamos a la gente, vamos a buscarlo”, agregó.

Sobre la recuperación de Kevin Álvarez, el estratega reveló que tendrán que dosificar sus cargas y que mañana estará en el partido, pero para la siguiente volverá a estar de descanso.

“El tema Kevin es completo, la pubalgia no es una enfermedad, pero es un momento que el jugador está viviendo, la carga de entrenos y partidos lo desequilibra, le lastima la región del ´pubis, debemos reducir las cargas, por eso por semanas no va a estar, va a fortalecer, vamos a ir alternándolo, una semana jugando, otro fortaleciendo, vamos a ir aproximando a Kevin, lo vi bien, va a regresar los síntomas de dolor, por eso tenemos que darle tranquilidad, esperemos que pronto no necesite más de estas pausas y esté pronto el cien por ciento", confirmó Jardine.

