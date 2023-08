André Jardine pide 'confianza y paciencia' tras empate frente a León

Los resultados no llegan en América y cada vez existe más presión para André Jardine y su cuerpo técnico, pero es el propio entrenador quien pide paciencia reconociendo que el equipo no ha empezado el torneo como le gustaría, aunque aseguró que si lo finalizarán conforme al plan.

“Yo pido un voto de confianza a la gente, un poco de paciencia, siempre que se cambia el director técnico, muchas cosas cambian, se nota en la cancha, hay que tener buena bondad de ver las cosas buenas. Veo precios, equipo que genera mucho, somos los que más generamos, de los que menos deja al rival, nuestro problema es que nos están marcando goles, salir con el cierre es importante, son ajustes que con los tiempos vamos a intentar", comentó el estratega.

"La mejor versión del América está por venir, el grupo está enfocado, con ganas de escribir una historia diferente. Desafortunadamente estamos con muchas bajas, con selección, vino la Leagues Cup, lesiones de Henry, de Seba, de Néstor. Este grupo es muy fuerte, estamos apuntando en la Liguilla, no empezamos como queremos, pero cerraremos como queremos”, agregó.

A su favor, argumentó que las constantes bajas le han pegado de manera importante ya que considera que son el equipo con más ausencias de toda la liga.

“Creo que somos el equipo con más bajas de la liga, el partido con menos fueron cinco o seis, todavía no nos unimos todos. Las buenas noticias es que Henry, Jona están cerca de regresar, Cáceres con protección podrá volver, Néstor también; creo que no es nada serio con Zendejas. Cuando juegas partidos seguidos pesan, lo mismo pasó con Diego, no quisiera arriesgarlo más de los 90 minutos. Perdemos a Kevin, pero estamos bien, buenas noticias, a partir del martes, el grupo estará más completa”, finalizó André Jardine.

