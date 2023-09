Henry Martín está cerca de regresar al cuadro titular del América, sin embargo, André Jardine aseguró que no quieren acelerar la recuperación de su goleador y capitán por lo que podría perderse el Clásico ante Guadalajara.

América no ha podido contar con su delantero en los últimos partidos debido que Martín sufrió una lesión muscular de primer grado del gemelo medial de la pierna derecha durante la Leagues Cup el pasado 6 de agosto.

Con respecto al regreso de Martin con el cuadro titulas, el entrenador aseguró que es un jugador muy importante, sin embargo, primero deben probar la condición física del delantero de cara al clásico.

“Estoy intentando tener la calma, son lesiones que no fueron lesiones simples, no hay que apresurar porque una re lesión sería la peor noticia que podríamos tener. Entonces tener calma, vamos a ver cómo se presenta Henry el martes que entrenamos, que se sienta bien, que no sienta molestia en el gemelo, es un jugador muy importante para nosotros”, comentó Jardine en conferencia.

Asimismo, habló sobre la reciente lesión de Israel Reyes, quien sufrió un desgarro en el muslo derecho ante Cruz Azul: “Va a necesitar por lo menos entre 15 o 20 días más, es una lesión muscular”, finalizó el DT.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: JONATHAN OROZCO DESEA VOLVER A RAYADOS DE MONTERREY Y ASEGURÓ QUE JUGARÍA GRATIS