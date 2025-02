André Jardine sobre Diego Valdés en América: "Tuvo el futuro en sus manos"

América mantiene su paso firme en el Clausura 2025 de la Liga MX al derrotar al Puebla en el Estadio Cuauhtémoc, en un partido correspondiente a la Jornada 6. El encuentro marcó el regreso al campo de juego del mediocampista chileno Diego Valdés, quien había estado ausente por diversos motivos en torneos anteriores.

Tras el partido, el técnico André Jardine destacó la importancia de Valdés en el equipo y explicó las razones por las cuales el chileno no tuvo regularidad en el torneo pasado.

MEXSPORT

“Diego es parte del grupo, es una parte importante innegablemente, una referencia de este grupo. El torneo pasado no anduvo bien por diversos motivos, tuvo un bajón técnico que puede pasar con cualquier jugador y es normal. Las lesiones fueron el tema principal para que él no consiguiera tener una buena secuencia”, señaló el estratega.

Jardine también mencionó que, al acercarse la Liguilla, los jugadores que no están en su mejor momento suelen tener menos minutos debido a la alta exigencia de los partidos decisivos. “Cuando se acerca la Liguilla y no estás en tu mejor momento, a veces acabas teniendo menos minutos porque vienen partidos de exigencia máxima y no estás para esto”, explicó.

MEXSPORT

Concentrado con las águilas

El entrenador brasileño expresó su confianza en que este Clausura 2025 será el torneo en el que Valdés recupere su mejor nivel.

“Vamos a ver si este torneo conseguimos fortalecerlo bien. Él está trabajando muy bien, lo veo más intenso en los entrenamientos, también buscando fortalecerse. Siento que está muy enfocado en buscar su mejor versión”, afirmó Jardine.

Decidió quedarse

Además, el técnico resaltó el compromiso de Valdés con el club y su relación con la afición. “Tenía en sus manos el futuro y decidió estar en América porque ama el club, porque tiene esta identificación tremenda con la afición, porque el grupo lo quiere, porque el entrenador lo quiere. Tiene todo para hacer un gran torneo y ver lo que estamos acostumbrados a ver de Diego, que es un jugador determinante y una referencia de este grupo”, concluyó Jardine.

MEXSPORT

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Tano Ortiz afirma que 'No va a haber una renuncia' a pesar del mal inicio con Santos