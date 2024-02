André Jardine sobre la victoria ante León: 'Importante tener cambios que marquen la diferencia'

André Jardine es consciente que la clave de la victoria en León fue la manera en la que modificó el esquema pues los cambios que hizo para la parte complementaria fueron efectivos y generaron lo esperado.

"Me gustaron bastante y los cambios fueron muy buenos, Jonathan Rodríguez entró muy bien, Javairo también, Ramón entra muy bien, es muy importante tener cambios que entren y te marquen la diferencia en partidos como éste, que están muy ajustados, un cambio puede hacer toda la diferencia y para mí me gustó bastante la forma en que jugamos y que controlamos la mayor parte del tiempo", comentó el timonel en conferencia de prensa.

"Es imposible anular completamente un rival como éste, sabíamos que iba a tener sus chances y en momentos capitales Malagón fue importante, también los centrales, para mí una actuación merecedora de los tres puntos", añadió.

Ahora es momento de pensar en el juego de vuelta contra Real Estelí, pero no por haber ganado en el Bajío se libera esa presión con la que el club carga partido a partido.

"No sé si se liberó presión, pero trabajamos con la presión, nos gusta, nos presionamos para todos los partidos, estamos al cien por ciento, estamos muy enfocados, pero es futbol y a veces tu pelota no entra, produces 4, 5, 6 chances y no la metes, y si en ese mismo partido fallas un par de veces y el rival encuentra un gol vas a perder", explicó André Jardine.

