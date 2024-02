¡Polémica arbitral! América ganó con penalti de último minuto y 'explotan' Ramos Rizo y Faitelson

América venció 0-1 a León con un penalti de último minuto cobrado y anotado por Jonathan 'Cabecita' Rodríguez. La pena máxima fue marcada tras una mano dentro del área, la cual para Felipe Ramos Rizo, exárbitro mexicano, y David Faitelson, periodista de TUDN, no era para ser pitada.

Al minuto 96 de partido, Marco Antonio Ortiz, árbitro central del juego, fue a revisar al VAR una posible mano de Stiven Barreiro. El defensa de los Esmeraldas, al momento del salto, dejó su brazo izquierdo en el aire.

Tras este movimiento, el balón tocó el brazo del defensor colombiano, quien impidió de primera instancia que Ramón Juárez rematara cerca del área chica. Ante esto, el juez del juego marcó penalti para los comandados por André Jardine.

A través de redes sociales, tanto el exárbitro como el analista de Televisa señalaron que no tenía que haber sido penalti para las Águilas. Incluso, Faitelson aseguró que la mano fue marcada por el árbitro central para evitar ser sancionado como su colega César Arturo Ramos.

"La toma de la mano no es contundente, no se observa si el balón pegó en la mano, no tenían que señalar el penal", expresó Ramos Rizo en redes sociales, mientras que Faitelson redactó: "Yo creo que el árbitro en León no quería que lo suspendieran… Y no se metió en problemas: fue al VAR y dijo penalti sin las pruebas necesarias…".

Yo creo que el árbitro en León no quería que lo suspendieran…

Y no se metió en problemas: fue al VAR y dijo penalti sin las pruebas necesarias… — David Faitelson (@DavidFaitelson_) February 11, 2024

