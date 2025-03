Aseguran que la Concacaf analiza partido LAFC vs América para definir boleto pendiente al Mundial de Clubes

La exclusión de León del Mundial de Clubes 2025 abrió diversas especulaciones sobre el equipo que ocupará su lugar, en caso de que el conjunto Esmeralda no logre apelar ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS).

IMAGO7

LAFC y América por un boleto del Mundial de Clubes

De acuerdo a información de ESPN, FIFA ya planeó una forma de decidir al equipo que sustituya a León. Se trata de un encuentro entre Club América y Los Ángeles FC, pues el conjunto azulcrema ocupa el mejor puesto en el Ranking FIFA de Concacaf. Por otro lado, el cuadro angelino es el subcampeón de la edición de la Liga de Campeones en la que los Esmeralda consiguieron su boleto al Mundial de Clubes.

Ante ello, FIFA decidió hacer un desempate entre estos dos equipos a un solo partido. Los detalles como la fecha y la sede del encuentro aún no se confirman, ya que todavía esperan la resolución que otorgue el TAS, según la información de dicha fuente.

X: @LAFC

¿Por qué León fue excluido del Mundial de Clubes?

El conjunto Esmeralda incumplió con el reglamento de competencia del Mundial de Clubes por multipropiedad, ya que pertenece al Grupo Pachuca, al que también son parte los Tuzos, que de igual forma disputarán el torneo.

El 23 de abril habrá una audiencia, en la que León y Liga Deportiva Alajuelense presenten sus argumentos para asistir al Mundial de Clubes. El equipo costarricense alega que merecen el boleto, debido a lo que estipula el reglamento.

Jardine habla sobre la posibilidad de ir al Mundial de Clubes

Sobre el tema, André Jardine expresó su opinión. El brasileño considera que León es el equipo que debería ir al Mundial de Clubes, y señaló su deseo de que encuentren una solución para asistir al torneo.

"León debería ir al Mundial de Clubes. Lo siento por la institución y me gustaría que encontraran una solución para poder ir. Es cierto que aún no han ganado la Copa de Campeones de la CONCACAF, que es un sueño para nosotros y un objetivo muy claro. Lideramos la mayoría de los torneos mexicanos y el ranking de la CONCACAF, que es uno de los criterios. Si me preguntan si quiero ir al Mundial de Clubes, claro que es cierto, pero me gustaría ir al Mundial de Clubes lográndolo en la cancha. Para eso estamos trabajando”, sentenció Jardine, entrenador de América.

IMAGO7

También te puede interesar: 'Gigante de Acero' registra una nueva bronca tras derrota de Rayados