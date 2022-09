Baños sobre venta de jugadores a Europa: 'Prefiero que se queden, pero no se los puedes negar'

Con la reciente venta de Jorge Sánchez al Ajax, América se ha consolidado como uno de los equipos mexicanos que más exporta futbolistas a Europa.

Y para Santiago Baños, presidente deportivo de las Águilas, es complicado para el club dejar ir a estos jugadores, pero al final, priorizan el deseo de los futbolistas de jugar en el Viejo Continente.

“Si me dices: ‘¿los quieres vender?’, prefiero que se quede acá jugando, pero hay una parte humana que no puedes negar, porque a un jugador que aspira irse a Europa a competir en torneos como la Champions no le puedes preguntar ‘¿Y si te quedas aunque no quieras?’, no. Hay una parte importante humana que desde el dueño la entendemos y siempre ha dicho que tienen puertas abiertas a cumplir un sueño", reveló Baños en entrevista con RÉCORD.

"Obviamente las circunstancias se deben dar para que le convenga al futbolista y al club. Afortunadamente para ellos, y no tanto para la institución, hemos tenido una gran cantidad de jugadores que hemos gran cantidad de jugadores exportados. Me da gusto al final que estén cumpliendo un sueño", agregó.

América termina cediendo en la negociación: “A veces, pero no tanto: la idea es que si se abren las puertas también que le convenga al club. En la negociación cedes o aprietas en otro lado, como cambiar el precio y le pones un bono, pero la idea es siempre que se vayan de la mejor forma: por la puerta delantera y no por atrás”.

Hay más candidatos para migrar, y uno pronto podría ser Emilio Lara: “¡Ojalá no! No hay que perder de vista que tiene 11 partidos en Liga MX, le veo condiciones para jugar en Europa, carácter y perfil, y versatilidad de lateral o central. Será un jugador importante si no pierde piso, si lo ayudamos a desarrollarse”.

Incluso, podría ser la sorpresa del Tri en Qatar: “Yo creo que sí, depende cómo lo vea el Tata, pero un jugador de esa edad con esas características no hay muchos en México”.

