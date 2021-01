Brailovsky sobre Roger Martínez: 'No ha demostrado que quiere jugar en América'

Roger Martínez está en busca de la reivindicación con el América, pues se convirtió en el héroe de las Águilas al convertir la segunda anotación con la que selló el triunfo en el partido ante los Bravos de Juárez en el Estadio Azteca; sin embargo, la buena actuación del atacante colombiano no ha dejado del todo satisfechas a las leyendas de la entidad azulcrema.

Daniel Brailovksy fue tajante y en charla para RÉCORD aseguró que, con su gol, Roger no ha saldado la deuda que tiene con el club y su afición, pues en año y media de estancia no ha demostrado nada. Además, cuestionó la manera en la que celebró su anotación.

“Para analizar a un futbolista hay que tomar en cuenta su trayectoria o al menos su etapa en una institución. Roger con el América en año y medio no ha demostrado que quiere jugar, no la ha metido como hay que meterla, no ha reaccionado como hay que reaccionar, no ha portado el escudo como tiene que portarlo un americanista que tiene que sacrificarse, que tiene que matarse por la institución”, dijo en entrevista para este diario.

“Entonces si te vas a al gol que metió y festejarlo como lo festejó, tapándose los oídos por el tema de las criticas ¿No eran merecidas las críticas? ¿Eso es lo que busca? O cuando le preguntan después del partido, porque le preguntaron dos veces y él contesta que él quiere ser feliz jugando. Entonces no por un gol, como dicen “un globo no hace fiesta”, es lo mismo, porque en un año y medio no hizo nada”, agregó.

Por su parte, Carlos Reinoso minimizó la anotación de Martínez, ya que consideró que el portero del conjunto fronterizo pudo haber hecho algo más para evitar que el balón perforara las redes.

“Hizo un buen gol, pero para mí que soy técnico y jugué futbol, se lo come portero porque estaba muy metido en su portería, era una pelota fácil de sacar”, comentó el Maestro en entrevista con RÉCORD.

TAMBIÉN TE PODRÍA INTERESAR: AMÉRICA: PIOJO HERRERA REVELÓ QUE ROGER MARTÍNEZ ERA EL MEJOR COLOMBIANO PARA VISORES DEL MILAN

Por último, el exatacante Paraguayo, Salvador Cabañas se mostró optimista y destacó a Martínez por haberle dado el gol de triunfo al conjunto de Coapa.

“Eso es lo que cada jugador pretende (hacer goles) cuando llega al Club América porque es una institución grande y cada que un jugador llega tiene que tratar de aportar lo suyo y yo creo que él (Roger) aportó lo suyo metiendo el gol y sacando el triunfo”, declaró para este diario.

Recordemos que el América tiene como fecha límite hasta el 31 de enero para vender a Roger Martínez, pero ante la falta de ofertas, todo indica que permanecerá en Coapa por seis meses más.