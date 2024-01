Brian Rodríguez, 'Cabecita' y Cáceres; disponibles con América para duelo ante Necaxa

Ya podrá utilizarlo. Después de que Brian Rodríguez no viajó a Ciudad Juárez por su negociación con la Fiorentina, André Jardine confirmó que ya podrá disponer de él, toda vez que el fichaje con los italianos se pausó y todo indica que se mantendrá en el club, asegurando que lo ve mentalizado a seguir escribiendo una historia de logros en América.

"Estaba muy cerca de cerrar esta situación. Brian, como lo dije, tenía dos sentimientos, primero porque era un equipo importante, liga relevante y un equipo que juega Champions, pero también lo veo con un sentimiento de que quiere estar, seguir en este buen momento y tiene más para dar en América. Está tranquilo para donde quiera que se defina. Se ve feliz, como parece, el destino se queda.

"Lo siento feliz, enfocado, motivado, cerca de estar en su máximo nivel físico y listo para jugar. Brian sigue en el tema de recuperarse de una lesión más seria que pasó. Lo veo cada vez mejor y cerca del máximo nivel que dominamos aquí Está considerado e imaginamos que estaba cerca de cerrar, pero todo indica que va a quedarse y lo vamos a llevar", agregó.

El estratega brasileño reveló que Leonardo Suárez no será tomado en cuenta para Necaxa debido a un golpe; sin embargo, sí dispondrá de los uruguayos Jonathan Rodríguez y Sebastián Cáceres.

"Leo (Suárez) viene de un pisotón y sigue con un poco de dolor, para este partido no está y para el siguiente creo que estará al cien. Es un par de días para estar sin dolor y jugar sin limitación. Jonathan Rodríguez venía con un fuerte dolor en el pie por la pretemporada y esfuerzos. No fue por prevención para no forzar y agravar, para este juego está considerado, quizá no al cien, pero sí cerca", apuntó.

"Cáceres lo sacamos para que no se agravara el dolor, pero está apto para el próximo partido", finalizó André Jardine.

