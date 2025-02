Brian Rodríguez quiere ir al viejo continente: "Mi cabeza está en ir a Europa"

Brian Rodríguez habló para AUF TV sobre el momento que está viviendo con América, así como sus objetivos a corto y largo plazo.

El uruguayo dejó claro que su idea es ir al futbol de Europa, pues es donde todos quieren estar y su trabajo en los últimos meses con América le dan esa ilusión para dar el gran salto.

“Hoy en día estoy con la cabeza en ir a Europa, obviamente estoy trabajando como te dije, saber que no es algo imposible, mirando ejemplos como Maxi (Araujo) estuvo acá en la liga de México y pudo dar ese gran salto, creo que es un tema más de madurez, de leer el juego, como te dije, hoy me siento otro tipo de jugador, con más conocimientos y espero dar ese salto ahora” compartió para AUF TV.

“Claramente, creo que el mejor futbol está en Europa es a donde todos quieren llegar, a donde todos quieren ir, pero hoy creo que me siento muy confiado de que puedo ir y puedo demostrar toda mi calidad y el esfuerzo que estoy dando en América y en la Selección”.

Estuvo cerca de Peñarol

“En la Copa América estuve muy cerca la verdad, era un préstamo de Corinthians que me iba a comprar al América, eran 7 millones si no mal recuerdo y me iba a ceder a Peñarol pero bueno, hubo una frase que no sé quien la dijo, que dijo si compras un Ferrari no lo vas a querer prestar, algo así, y era algo que me quedo como eso, diciendo era obvio que no me iban a prestar, siento que en ese momento era imposible llegar a Peñarol pero lo quería, lo quería obviamente porque no me sentía bien en ese momento en América, no venía jugando, me acuerdo que tenía partidos que no entraba y bueno incluso seguía yendo a la Selección, pero no me sentía bien en mi equipo, no me sentía feliz como ahora, así que nada, quería cambiar de aires, quería cambiar un rato de dónde estaba y bueno, creía que Peñarol era lo mejor”

Las cosas han cambiado para Brian

La realidad ahora es muy distinta, pues Brian Rodríguez compartió el buen momento que vive el equipo y él en lo personal, sintiéndose más cómodo y con un mejor nivel con el que logró recuperar la titularidad en el cuadro de André Jardine. Por otra parte, aseguró sentirse feliz por el triunfo que consiguieron ante Pumas en el clásico capitalino, todo esto para AUF TV.

