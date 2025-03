Cáceres recuerda su error en la final de Concacaf ante Monterrey: "Se me estaba cayendo el mundo"

Cáceres “Sentía que se me estaba cayendo el mundo”. Sebastián Cáceres platicó con Miguel Layún en el Podcast We Are Brave, compartiendo su experiencia tras el error que cometió ante Monterrey en una final de CONCACAF.

“Pasar ese momento, nunca había ido yo al psicólogo, empecé a ir ahí, porque tampoco nunca había sentido la presión que se siente en un club como este y menos después de haber hecho un error así, sentía que se me estaba cayendo el mundo” compartió Cáceres sobre el error que cometió en aquella final.

Sobre el trabajo que vino después de eso, Cáceres compartió que fue fundamental, aunque le costó cierto tiempo, pues ese recuerdo seguía presente para el central.

“Trabajé en mí, tuve mucho tiempo, me costó después cada vez que jugaba contra Monterrey tenía eso, no se me iba, estaba jugando un torneazo y llegaba la fecha y yo no andaba, me desconectaba. La final fue en 2021el 28 de octubre, así lo estoy trabajando, pero me costó como un año más. Después de todo eso, todo empezó a ir mejor, tenía confianza en mí” comentó el central con vox entrecortada por el momento que vivió.

La 14 quitó un peso

“Cuando ganamos la 14 sentí un desahogo que no te cuento, yo sentía que ya está, me pude sacar esa espina que no podíamos lograr, que veníamos batallando tanto tiempo, que no podíamos, que cuartos de final, semifinal. Creo que ha sido de las veces que más lloré de felicidad por haber conseguido algo y creo que ahí yo no me imaginé que íbamos a seguir ganando, seguir haciendo historia” habló sobre el tricampeonato de las Águilas.

Es así como Sebastián Cáceres compartió con Miguel Layún en We Are Brave diferentes momentos que ha vivido en la cancha, recordando el error ante Rayados como uno de los momentos más difíciles de su carrera.

