'Chicote' Calderón tras el empate ante Rayados: 'Agradezco a la afición que no me abucheó'

Luego de llegar al nido, como refuerzo proveniente de Chivas, Cristian Calderón ha causado polémica y molestia entre la afición americanista, que en partidos anteriores, abuchearon al defensa mexicano cuando tenía la pelota en sus pies, pero en el partido del pasado sábado, ante Monterrey, la hostilidad se fue.

En declaraciones para los medios después del empate en casa con el club regiomontano, 'Chicote' agradeció a los seguidores que lo aplaudieron anoche.

"Estaban en su derecho, pero trabajo para mejorar, quiero ser mejor jugador, mejor persona y obviamente trabajo para eso. Agradezco a la afición que hoy no me abucheó y mejor me aplaudió. Creo que ellos han visto el trabajo que he hecho y al final no me queda más que seguir trabajando para que sigan los aplausos y las alegrías para todos", comentó.

Asimismo, Calderón señaló que se partirá el alma para seguir aportando con el club azulcrema.

"No me queda más que agradecer a la afición y partirme el alma por los colores, dar mi mejor para versión para seguir aportando", agregó el exjugador de Chivas.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¡NO SE HACEN DAÑO! AMÉRICA Y RAYADOS DIVIDEN PUNTOS EN DUELO DE LÍDERES