Diego Valdés, con el sueño de jugar en Europa: 'Ojalá sea pronto'

Diego Valdés ha ido de menos a más en el Apertura 2022, logrando convertirse en una pieza fundamental en el esquema de Fernando Ortiz. Sin embargo, el chileno ha pensado en su futuro en repetidas ocasiones, principalmente en los mercados de fichajes.

Y es que Valdés aseguró en una entrevista con Radio ADN que le encantaría probar suerte en otra liga, principalmente en las del Viejo Continente, por lo que le ha mencionado a su entorno que si se da la posibilidad de competir en el futbol europeo, lo hagan posible.

"Cada torneo que termina, le recalco a quienes trabajan conmigo que si tengo una opción de salir a Europa o a ligas en las que se ven más en Chile, me gustaría estar ahí y que se vea reflejado mi juego. Están trabajando en eso. Si sale algo en Europa, ojalá sea pronto, ya llevo siete u ocho años y me gustaría jugar en otra liga", mencionó.

Asimismo, Diego Valdés señaló que no descarta un regreso a su país, pues tiene la 'espinita clavada' por no jugar en uno de los grandes equipos de Chile, aunque de igual manera le gustaría regresar al Audax, pues es el equipo donde quiere retirarse.

"Antes de irme a Morelia, hubieron opciones de Colo Colo y la UC, pero se dio rápida mi partida al fútbol mexicano. Quedé con esa espinita de jugar en alguno de los equipos más grandes de Chile, uno nunca sabe las vueltas del fútbol. Si me toca volver, me gustaría estar en alguno de los grandes estando físicamente bien, no le cierro la puerta a ninguno y tampoco al Audax, que es donde me gustaría cerrar mi carrera", sentenció.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: AMÉRICA: HENRY MARTÍN CONSIDERÓ JUGAR EN CHIVAS SI SALÍA DE LAS ÁGUILAS