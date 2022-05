Diego Valdés sobre su dorsal con América: ‘Llevar la ‘10’ pesa, es un reto importante’

A lo largo de la historia el dorsal número 10 en los equipos es el que carga con la responsabilidad de guiar, en América por supuesto no es la excepción y consciente del peso que lleva encima, Diego Valdés reconoció que no es fácil portarlo, pero que nunca dudo en cargar con esta misión a su llegada al Nido azulcrema.

“(Pesa) Obviamente como en todos los equipos y más aún acá, cuando yo llegué al club que me la ofrecieron yo obviamente dije que sí porque es un reto muy importante para mí también, pero está en mí, en entrenarme bien, hacer las cosas bien, me encontré con un plantel que me ayuda mucho”, reveló en entrevista con RÉCORD.

“Se ve sencillo, pero es algo muy importante para este club para muchos jugadores que han pasado y han portado esta camiseta que también lo hicieron bien, puede ser que ahora me toque, me tocó llevar esta camiseta y trataré de hacerlo de la mejor manera, de prepararme al máximo para hacerlo bien el fin de semana”, añadió el americanista.

Desde que portó la diez el paraguayo Osvaldo Martínez, el conjunto de Coapa no había encontrado a un referente que cargara con dignidad dicha responsabilidad recordando que, a Cecilio Domínguez, Gio DS y Sebastián Córdova no les fue como el americanismo hubiera deseado.

¿CUÁL ES SU CLAVE PARA EL GOL?

Con 5 anotaciones, Valdés terminó siendo el goleador del equipo, sin embargo, que el chileno tenga tanta cercanía con el gol no es una novedad tomando en cuenta que con Santos y Monarcas Morelia también registró esta marca en sus torneos, pero el propio goleador andino confirmó que no existe secreto más que estar cerca de la jugada.

“No tengo ningún secreto solamente es estar cerca del área, pero el apoyo de mis compañeros es también muy importante, yo venía llegando y eran momentos en que uno tiene que adaptarse, su apoyo me sirvió mucho, pero es ir trabajando día a día”, declaró Valdés.

“En lo personal el dedicarme acá en el día a día a entrenar, saber que si uno hace las cosas bien entre semana el día del juego vas a estar más cerca de lograr el objetivo, nos propusimos eso y haciendo también lo que pide el Cuerpo Técnico sabíamos que cada fin de semana íbamos a lograr el objetivo y así fue, paso a paso”, apuntó.

El talentoso 10 americanista encontró su mejor versión en la recta final del campeonato y mucho dependerá de lo que él haga en la Liguilla para que el equipo incremente sus posibilidades de levantar el título.

