El golazo en el Mundial de Clubes del posible próximo fichaje del América

El delantero gabonés Denis Bouanga dejó huella en el Mundial de Clubes al anotar el único gol de LAFC en todo el torneo, un tanto que no solo le dio su único punto al conjunto angelino, sino que también ha despertado el interés del América y otros equipos internacionales.

En el duelo ante Flamengo, Bouanga se hizo presente al minuto 83 tras aprovechar un mano a mano contra el portero brasileño. Con una definición precisa y cruzada, el atacante puso en ventaja momentánea al equipo de la MLS, aunque la alegría duró poco, ya que Flamengo logró el empate tres minutos más tarde.

A pesar de que LAFC se despidió del Mundial de Clubes sin victorias, el desempeño de Bouanga no pasó desapercibido. Ante sus otros rivales, Chelsea y Es Tunis, el equipo angelino no logró marcar, por lo que el gol frente a Flamengo cobra aún más relevancia. Este tanto no solo evitó que LAFC se fuera con las manos vacías, sino que también posicionó al atacante como una de las figuras destacadas del club.

Interés en México

En México, la anotación de Bouanga generó atención mediática debido al creciente interés del América por ficharlo. El club azulcrema ya habría preguntado por las condiciones contractuales del jugador, aunque hasta el momento no se ha realizado una oferta formal. De acuerdo con reportes, la directiva de LAFC no estaría dispuesta a dejarlo salir por menos de 10 millones de dólares, cifra que también ha sido comunicada a otros clubes interesados de distintas ligas del mundo.

