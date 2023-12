Emilio Azcárraga confirma mudanza al Estadio Azul: "Ahí será nuestro estadio de local"

El patrón confirmó la mudanza temporal de América al Estadio Azul debido a las adecuaciones que se le hará al Azteca y dejó ver la posibilidad de que más adelante se tome como sede local algún estadio de otra ciudad, aclarando que no será en Estados Unidos.

"La idea es que juguemos en el estadio Azul, ahí será nuestro estadio de local y ver si podemos de en el camino a la hora de no tener estadio, poder jugar de local en algún otro estadio, América tiene muchos aficionados en todos lados, pero en Estados Unidos no se puede por reglas de la Concacaf, pero no se puede por los viajes y las concentraciones, pero se va a ir viendo en el camino, hoy será en el Azul", confirmó en entrevista con TUDN.

Sobre las modificaciones que se le hará al Coloso de Santa Úrsula, el propio Azcárraga afirmó que el recinto no perderá su esencia y esa atmósfera que lo rodea.

"Siempre he dicho que el estadio Azteca por el número de asistentes y el Azteca tiene alma y corazón y la remodelación la va a seguir teniendo, esas adecuaciones mantendrán esa alma", confirmó Emilio Azcárraga.

