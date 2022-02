En América respaldan a Santiago Solari: 'Estamos a muerte con él'

Fueron días de mucho ruido en Coapa, los malos resultados y el deseo de algunos jugadores por ver mayor actividad provocaron que América se robara la atención, sin embargo, pese a la crisis que se vive la plantilla tiene claro de respaldar dentro de la cancha el trabajo de Santiago Solari.

“Él está bien, no veo por qué la gente piense que se está jugando su puesto, ha hecho muy bien las cosas en los torneos anteriores, yo lo veo muy bien, tranquilo y con ganas de cambiar esta situación, el equipo está a muerte con él y queremos que se quede lo que más se pueda, estos baches son complicados de pasar pero yo lo veo muy bien”, aclaró el jugador de las Águilas, JDS.

“Son rumores, lo que te puedo decir es que estamos más unidos que nunca, trabajamos muy bien, no estamos en la situación que quisieramos estar porque somos América, estamos a muerte con el entrenaor y staff técnico”, añadió.

Asimismo, el seleccionado nacional evitó entrar en comparaciones con lo hecho por su papá y hermano en sus respectivas etapas y aseguró que le daría gusto que durante su paso se consiga un título.

“Yo creo que no me pueden comparar con mi hermano, mi hermano tuvo su oportunidad aquí y ahora va la mía, cierto que mi hermano no tuvo la mejor de las suertes aunque todos dentro del club me hablaron maravillas de él, ahora yo estoy aqui y espero hacerlo bien, para eso venimos los resfuerzos y continuar con el legado de los Dos Santos, y ojalá se pueda cumplir el sueño de tener un trofeo”, finalizó.

