Jorge Meré: 'No me da miedo ser el líder de la defensa del América'

A conquistar a la afición del América. La experiencia de haber jugado en las Ligas más competitivas de Europa y haber enfrentado a delanteros de talla internacional como Karim Benzema, Robert Lewandowski o Erling Haaland, hacen que el defensor de las Águilas, Jorge Meré, tenga la confianza de ser el líder en la línea defensiva americanista; el propio futbolista español aseguró no temer a la responsabilidad y presión que eso conlleva.

"Cualquier jugador quiere estas oportunidades, sobre todo la gente como yo que soy muy competidor y con mucho carácter, a mi eso no me da miedo, me da más ambición demostrar por todo el apoyo que se me ha dado", confirmó en entrevista con RÉCORD.

"Todo jugador debe de tener una obligación y responsabilidad, quien no la tenga pues creo que no está hecho para este deporte porque al final, cuando sales al campo, no solo estás representando a un club, sino a muchísima gente que hay detrás, por supuesto que esa presión y responsabilidad existe", agregó el europeo.

Dejar de competir en el futbol europeo nunca fue para el español una razón para venir a nuestro país, el azulcrema afirmó que la grandeza y prestigio internacional de América lo sedujo de inmediato.

"Cuando te llama el equipo más grande, el más ganador, creo que no hay más que pensar, es una decisión muy fácil, lo que me sedujo fue el club, sé donde estoy y a donde vengo", comentó.

"Todos sabemos que América es el más grande de México, es un equipo ganador que te exige siempre el máximo y que es una responsabilidad muy grande para el futbolista, por eso en cuanto se me dio el momento de venir aquí no lo dudé ni en lo más mínimo", finalizó Jorge Meré.

HAY TRANQUILIDAD PESE A MAL INICIO

Respecto a la situación que comienza a tener tintes de crisis, el americanista confirmó que al interior del club hay tranquilidad y unión por revertir de inmediato el mal paso.

"Por supuesto sabemos de lo que conlleva (el mal arranque), pero la tranquilidad es máxima porque cuando las cosas están bien hay que estar tranquilos, pero cuando están mal también hay que estarlo y pensar en lo que debemos de mejorar, el grupo está muy unido y estamos yendo por el mismo camino", sentenció.

AVISÓ A FIDALGO SU LLEGADA AL NIDO

No es un secreto que entre Jorge Meré y Álvaro Fidalgo existe una amistad de muchos años, y el hecho de que América los haya reunido nuevamente fue un "shock". El refuerzo de las Águilas recordó en los micrófonos de RÉCORD cómo fue el momento en que le hizo saber a Fidalgo que su futuro era volver a compartir los vestidores.

"Después de muchos años sin poder compartir vestuario, la última vez fue en Sub 17 con la Selección española, eso fue hace años, un día le dije: 'Alvarito, quiero hablar contigo en cuanto puedas me llamas' por los horarios era complicado, pero al momento en que me llamó y le dije de la posibilidad de venir a América y se quedó un poco como en 'shock' porque date cuenta, somos los dos de la misma región y que nos hayamos encontrado en México es algo muy raro", reveló el defensor americanista.

