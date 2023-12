¿Es broma? Miguel Layún advierte: ‘No me voy a retirar’

Miguel Layún le dice que no al retiro. El defensor mexicano compartió un video a través de sus redes sociales donde dio un paso atrás y advirtió que buscará conseguir un nuevo equipo para mantenerse en el futbol profesional.

Previo al fin del Apertura 2023, el futbolista veterano había dado a conocer que se retiraría del futbol profesional tras 17 años de carrera. “Después de haber cumplido el primer gran sueño de un niño que quería ser futbolista profesional, se cierra un ciclo logrando el último gran sueño”, había compartido tras ser campeón.

Ahora parece haber cambiado de opinión, pues a través de sus redes sociales compartió un mensaje donde asegura extrañar el deporte y abre las puertas a algún equipo que quiera contratarlo.

“Han sido días muy complicados desde que terminó el torneo, porque ha sido mucha felicidad, por un lado, pero tristeza por otro que se terminó el futbol. Me he sentido incompleto y he tomado la decisión de que no me voy a retirar. Voy a abrir las puertas, si hay algún equipo que está interesado en mis servicios, adelante. Vuelvo al futbol”.

Cabe destacar que el defensor compartió el video el 28 de diciembre, mejor conocido como el Día de los Santos Inocentes, por lo que apresar de ser un video donde Layún asegura querer regresar, podría tratarse de una simple broma.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ALEXIS VEGA SI QUIERE IR A CRUZ AZUL; SE NEGOCIARÁ EN ENERO