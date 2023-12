Miguel Layún se despidió de América con emotivo mensaje: "No se trata solo de soñar"

No hay ciclo que no llegue a su final y ahora fue el turno de decir adiós a Miguel Layún. El futbolista avisó desde hace meses que se retiraría del futbol una vez concluido el Apertura 2023, y lo hizo de la mejor manera posible: con el tan esperado título 14 para América.

En el caso del defensa, fue su tercer campeonato de Liga MX con las Águilas, tras los obtenidos en el Clausura 2013 y Apertura 2014, mismos que presumió en su despedida final por medio de redes sociales. Layún publicó una foto con sus tres trofeos en la cama, algo que se ha vuelto tradición entre jugadores y jugadoras cuando ganan un título importante.

"¡No se trata solo de soñar! Cuando somos niños, soñamos con lo que queremos lograr cuando crezcamos, cuando crecemos nuestros sueños van cambiando, se vuelven cada vez más ambiciosos, y mientras más ambiciosos, más determinación necesitamos, y mientras más determinados somos, más probabilidad de lograrlos", escribió el defensa.

Continuó al decir que después de 17 años y 8 meses después de cumplir el sueño de ser futbolista profesional, cierra su ciclo logrando un último gran sueño. "Hoy solo quiero decirte a ti que lees este pequeño texto, que sueñes, que te permitas creer que eres capaz de lograr lo más grande que pase por tu mente, que seas determinad@".

"Que te niegues a escuchar todas esas voces que querrán convencerte que no eres capaz, y que aún no logrando algún sueño, te sientas orgulloso por permitirte intentarlo", añadió Layún, que cerró con la invitación a no dejarse paralizar por el miedo y luchar por sus sueños.

