Expresidente de Ajaccio: 'Sin Ochoa hubiéramos recibido siete goles del PSG'

Alain Orsoni, expresidente del Ajaccio, recordó a Guillermo Ochoa, quien en un partido ante el PSG de Ibrahimovic y Cavani, detuvo más 19 disparos y le valió para ganarse en reconocimiento en Francia.

“El mejor partido de Memo con nosotros fue contra el París Saint Germain. Significa que los jugadores de París intentaron 19 veces meternos gol y él sacó todo de manera increíble. Además nosotros habíamos metido gol al principio del partido 1-0, al final de este partido contra París empatamos uno a uno. La verdad que con otro portero en lugar de haber recibido uno, pudiéramos haber recibido siete goles, pero esa noche estuvo espectacular” , mencionó para ESPN.

Para el exdirectivo francés, Memo merecía una mejor carrera en Europa, pese a los 8 años que vivió en el Viejo Continente.

“Estuve decepcionado de las posibilidades que le ofrecieron a Memo a nivel europeo, porque cuando salió del Ajaccio firmó en España y se encontró con un problema. Yo creo que el presidente del club lo quería, pero el entrenador tenía más cariño por el otro guardameta y creo que Memo no tuvo la carrera que se merecía en Europa. Eso es para mí absolutamente obvio”, agregó.

De igual forma, Orsoni relató cuando ficharon al arquero mexicano, junto cuando tuvo los problemas con el clembuterol.

“En ese momento Memo todavía no había firmado con nosotros, estábamos de acuerdo de palabra, pero el contrato no había sido firmado. Él tuvo oportunidad de volver a tener pláticas con estos clubs que tenían contacto con él. Memo me dijo que me había dado su palabra y que los demás equipos le habían dado la espalda cuando pasó esto y que obviamente iba a firmar en el Ajaccio. Es interesante conocer la historia, porque explica bastante bien qué tipo de persona es Memo”, contó.

