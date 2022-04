Fernando Ortíz tras victoria del América ante Necaxa: "Agradecido con mis jugadores"

Fernando Ortíz ha vivido días complicados en su vida, su madre falleció y tuvo que tomar una de las decisiones más difíciles, mantenerse al frente del América en medio de la etapa más importante de la temporada o viajar a Argentina con su familia.

La decisión fue quedarse en México, trabajar con el equipo y encarar el duelo frente a Necaxa. La recompensa: un triunfo agónico en el ocaso del partido acompañado de un abrazo solidario de sus jugadores.

“A veces es inevitable no quebrarme y me lo prometí, pero es inevitable. Perder a una madre y como cualquier hijo duele mucho, pero estoy feliz que desde arriba ella está feliz viendo que hago lo que me hace feliz y no tengo más palabras de agradecimiento con la gente que está a mi alrededor. Soy una persona agradecida con mis jugadores y la gente que me rodea”, dijo Ortíz en conferencia.

| "Duele mucho, pero estoy feliz porque seguramente desde arriba ella está feliz"

Fernando Ortíz #VAMOSAMÉRICA #SomosDeCoapa pic.twitter.com/lxB1aQoThQ — Club América (@ClubAmerica) April 3, 2022

Las Águilas sumaron su segundo triunfo consecutivo con Ortíz en el banquillo. Con tres puntos más, lograron escalar en la tabla y al momento, se encuentran en puestos de repechaje.

“América insistió en buscar el resultado y arriesgando a que el rival se conformara con un resultado positivo, pero fuimos para adelante a buscar el resultado. Tuvimos más situaciones y estamos escalando en la tabla para llegar a la clasificación. Hemos logrado dos victorias, pero tampoco hemos logrado nada, porque esto sigue y cada partido es una final para nosotros”, puntualizó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: AMÉRICA: BRUNO VALDEZ SALIÓ LESIONADO EN SU REGRESO A LA CENTRAL DE LA ÁGUILAS