Juan Reynoso: 'Tuvimos minutos bastante malitos, pero ya después mejoramos'

Juan Reynoso quedó satisfecho por el triunfo ante el campeón Atlas, pero no por la manera en la que jugó Cruz Azul. Por momentos, los Zorros fueron mejores, pero el VAR impidió que le ganaran a la Máquina.

“Sufrimos porque es un gran rival, es el último campeón, tiene claras sus fortalezas y debilidades. Este resultado nos deja buenas sensaciones, pero el rendimiento no tanto. Somos autocríticos. Vi a varios futbolistas que fueron con sus selecciones y no jugaron. Tuvimos minutos bastante malitos, pero ya después mejoramos”, contó Reynoso.

El entrenador de Cruz Azul ya piensa en el juego contra Pumas, correspondiente a las Semifinales de la Liga de Campeones de la Concacaf.

“Yo no me quejo, puntualizo que es una carga importante, pero lo vamos a resolver. Hay que pelear ambos frentes”, agregó.

Juan Reynoso también habló sobre la salida de Brayan Angulo y la fuerte discusión que tuvo con Iván Morales, quien se molestó por entrar al minuto 85.

“La intención fue no perjudicar a nadie. La verdad estábamos muy contentos con él, pero no estaba pasando por su mejor momento, todos lo teníamos claro. Se le presento la oportunidad de ir a un gran club, se iba a resolver su situación de renovación sobre el final del torneo, pero, entre que son peras y manzanas, hicimos lo mejor para él. Se fue agradecido. Le deseamos el mejor de los éxitos”, aseveró.

“Ustedes (reporteros) me conocen poco, ven mi lado afable y jovial. Los jugadores tienen claro que cuando tengo que decirles algo, se los digo, no se los mando a decir. Lo que le dije, se lo he dicho a varios. No le gustó, pero después me llamó y me abrazó. Esto es futbol. Los grupos humanos se hacen con base en ser lo más directos posibles”, finalizó.

