Fidalgo sobre la victoria de América ante Pumas: “Pudo ser una goleada más grande”

Álvaro Fidalgo habló después del triunfo del América sobre los Pumas por 2 goles a 0 en el Estadio Olímpico Universitario, destacando varios temas del equipo.

Fidalgo presume escudo de América en Clásico Capitalino | MEXSPORT

Primero, Álvaro mencionó que este partido pudo ser para una goleada más grande, pues se perdieron de un número importante de llegadas: “Tuvimos varias claras también, creo que fueron para una goleada bastante más grande pero bueno, 0-2 y contentos por la victoria, creo que quedamos a 3 de León que nuestro objetivo es quedar primeros”.

Sobre el tema de la expulsión y la entrada que recibió Alan Cervantes, Fidalgo dio su punto de vista, también reconociendo que la entrada que recibió de Adalberto Carraquillo: “Hubo 3 entradas muy fuertes, una de Pussetto creo a Alan, la de Adalberto que es verdad que no quiere ir a darme, sino que va al balón, vi que no tenía mala intención ni mucho menos pero bueno al final se llevaron una roja, no vi la acción realmente como fue pero sí, así son los clásicos”.

Fidalgo hace a un lado el arbitraje ante Pumas | MEXSPORT

Fidalgo mejoró en la definición

“Desde que llegué aquí mi objetivo número 1 personal siempre es crecer; cada día de entrenamiento, cada partido, para mí cada partido es un examen, esto es crecer y mejorar y todavía me queda mucho por crecer. Espero que sirvan para ayudar al equipo digo los del otro día ante Necaxa se dieron pero no nos ayudaron, el gol de hoy sí y lo saben, era un tema pendiente todo el mundo lo sabe, la afición, yo, mis compañeros, todo el mundo sabe que era un tema pendiente el del gol, llegaba mucho al área y no podía fallar tanto como fallaba” compartió el mediocampista.

Por último, dedicó un mensaje a los aficionados, pues sabe lo que significa un clásico ante los Pumas y la alegría que genera en el americanismo: “Sé lo que significa para la afición ganar a Pumas ya saben que me gusta la historia de este club y sé lo que esto significa para todos ellos y también para todos nosotros”.

Fidalgo manda mensaje a la afición de América tras victoria en Clásico Capitalino | MEXSPORT

