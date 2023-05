Henry Martín confesó detalles de la emotiva charla que tuvo con Enrique Borja

El histórico apareció en un momento clave. Cuando peor la pasaba debido a la crisis futbolística que atravesaba, el ídolo y goleador de América, Enrique Borja tuvo la acertada y solidaria decisión de ponerse en contacto con Henry Martín para externarle su apoyo.

"Quiero agradecer a Enrique Borja porque me llamó cuando estaba muy mal, tuve una plática interesante con él y después del campeonato volví a platicar con él. Que un emblema de América se haya tomado la molestia de llamarme me pone muy contento, que gente de su gran calidad se haya puesto en mi lugar y me haya hablado. Tuvimos una plática larga y tendida. Me pone muy contento que me haya buscado”, reveló el propio delantero americanista.

Y es que el problema fue tan grave que el campeón de goleo consideró tirar la toalla para volver a su natal Mérida y alejarse del futbol, pues no encontraba la forma de revertir todas las críticas.

“Hubo un momento en el que pensé en dejar todo, me dolía mucho lo que pasaba, no quería seguir jugando futbol; llegaba a casa y a las concentraciones y sufría. Lo importante fue no darme por vencido, no renunciar a mis metas, no dejar de trabajar a pesar de que las cosas no me salieran. Tuvo que ver el trabajo mental, el apoyo de mis compañeros, cuerpo técnico e institución. Este equipo no te aguanta mucho cuando no estás bien, es muy exigente la afición y la prensa. Yo sufrí esa exigencia, lo transformé en aliciente y apoyo", finalizó Henry.

