Ser campeón de goleo es un reto complicado, pero serlo siendo el delantero de América se convierte en un desafío que muy pocos han logrado, por ello, Henry Martín sabe que su sufrimiento hasta la última jornada valió la pena aunque admitió que no quería ver los partidos de Atlas y Rayados.

“Me fui a Mérida, estuve con la familia, estuvimos en la playa. No quería ver los partidos, prefería estar con mis hijos que ver, pero obviamente mis hermanos veían y uno echaba ojo para ver el marcador. Veíamos el partido de Atlas y de repente me dijeron que Funes Mori llevaba tres goles en 25 minutos. Yo lo quiero mucho, compartimos un proceso y me pone contento que cierre así el torneo y pensé que no podía ser", reveló La Bomba.

"Era lo que pasaba y lo que tocaba. Le dije a mi mamá que había que preocuparse por dos, pusieron los dos juegos en dos pantallas y me senté a verlos. Cuando terminó el de Monterrey me puse contento, pero agregaron ocho minutos en el de Atlas. Eso le dio más sabor al título, más mérito. Anteriormente con 12 quedabas campeón de goleo y ahora con 14 estaba preocupado de que me pudieran alcanzar", agregó.

NO QUISO VER LOS PARTIDOS Henry no quería ver los partidos de Monterrey y el de Atlas, para no saber cómo iba Quiñones y Funes Mori. @v_ddiaz pic.twitter.com/I5N4ViMo4B — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) May 4, 2023

Sin embargo, consciente de que a las Águilas se les exige el campeonato para hacer valer su temporada y los logros que hayan alcanzado, reconoció que de no levantar la 14 es lo único que importará.

IBA A DEJAR TODO Henry confesó que quiso dejar el futbol por el pésimo momento en el que pasaba, pero todo cambió y mejoró, incluso, participó con México en un Mundial donde llegó a marcar.

"Hubo un momento en que pensé en dejar todo" @v_ddiaz pic.twitter.com/zCIy9HBtZ6 — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) May 4, 2023

“Aquí nada importa, no importan los resultados ni goleo si al final no levantamos el título. Este es el equipo de mayor exigencia a nivel nacional, todos estan al pendiente del club, quieren que le vayan bien o mal. Es una exigencia muy grande y lo más importante aquí son títulos, todos estamos en la misma línea, queremos levantar la 14. Hay que insistir y luchar para conseguirlo”, confirmó Henry.

