¡Mi capitán! Henry Martín defiende a 'Chicote' Calderón en el América vs New England Revolution

Henry Martín es el actual capitán del América, y así lo ha demostrado fuera y dentro del campo, pues ya es un referente para la institución de Coapa, y esta vez, en los Cuartos de Final Ida ente New England Revolution, en la Champions Cup de la CONCACAF, no fue la excepción.

Vrioni se encaró con Cristian Calderón después de que 'Chicote' le robara la pelota, el '9' de Revolution se enfadó de más que terminó por empujar al '18' de las Águilas, pero en su defensa apareció 'La Bomba', quien porta el gafete.

Sin hace más pelea, el '9' del Nido apareció de la nada y empujó a Vrioni para terminar la pelea y defender a Calderón, pues el ex de las Chivas ya estaba en el pasto y el jugador de New England lo señalaba y recriminaba.

Al final de cuentas, la discusión entre los tres futbolistas no pasó a mayores y minutos después, en el segundo tiempo, 'Chicote' Calderón logró marcar su primer gol con la playera del América.

Henry Martín defendiendo al Chicote Calderón. pic.twitter.com/3ims9gSU2l — "El Jefe" Águila (@ElJefeAguila) April 3, 2024

Hizo recordar a Edson Álvarez y Diego Lainez

En septiembre de 2018, México y Estados Unidos se vieron las caras en el norte de América, y en una jugada, Diego Lainez y Matt Miazga terminaron en conato de bronca, pero el estadounidense se burló de la estatura del jugador del América en ese momento.

Ambos vestían la playera de Coapa, por lo que Álvarez no dudó en intervenir y a empujones calmó a Miazga e inició un conato de bronca entre los futbolistas, tiempo después, al recordar el hecho, 'El Machín' señaló que se arrepiente de no haberle pegado al estadounidense en ese momento.

#VamosConTodo 65' ¿Se burlan del tamaño de Diego Lainez? Sigue la transmisión EN VIVO por @MiCanal5 y TDcom https://t.co/jxfzgE6tOH pic.twitter.com/ufpPnjlkUD — TUDN MEX (@TUDNMEX) September 12, 2018

"Ahí sí güey, me salió mu lado. Pinche joto, güey, la verdad que me arrepiento de no haberle pegado, todos me decían 'güey, le hubieras pegado', y yo 'pues no mames, nomás permiso me faltaba'", declaró el actual futbolista de West Ham en la Premier League.

