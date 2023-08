Henry Martín habló sobre su lesión al llegar a la CDMX: 'En algún momento me iba a pasar'

Henry Martín volvió a México para comenzar con su recuperación tras haber sufrido un desgarre en la Leagues Cup. A su llegada a la capital, el delantero yucateco confirmó que estará fuera circulación entre tres y cuatro semanas.

“Yo creo que tres semanas o un mes mínimo, es un desgarre y va a depender también mucho de la evolución que vaya teniendo”, afirmó Martín a su llegada a nuestro país.

Durante los últimos meses, Martín ha tenido mucha carga de partidos sobres sus piernas, pues no ha dejado de tener actividad constante desde el Mundial de Qatar 2022, pasando por el Clausura 2023, la Nations League, la Copa Oro y la Leagues Cup, por lo que él mismo estaba consciente que en algún momento su cuerpo le pediría un descanso.

“En algún momento me iba a pasar ya sea ahora o en dos semanas me iba a pasar porque el cuerpo te va avisando y te dice que ya pares, pero por mí estoy encantado de jugar la mayor cantidad de partidos, prefiero jugar que estar entrenando y para mí es mejor tener más partidos, el futbol es así y el deporte es así, en algún momento debes tener una pausa y ahora me toca a mí”, comentó.

Asimismo, La ‘Bomba’ sabe que hoy en día el futbol es muy demandante, por lo que sabe que cualquier jugador está expuesto a las lesiones, pero espera que ninguno de sus compañeros terminé entre algodones y confía en poder regresar muy pronto a las canchas.

“Es nuestro calendario y es nuestra manera de afrontar ahora el futbol que es torneo tras torneo y es parte del juego y es parte de ser deportista las lesiones, lamentablemente me toca a mí, pero espero que no sufra nadie más de mis compañeros porque no es bueno y no es lindo estar fuera pero a todos nos toca en algún momento y afortunadamente no es algo de gravedad porque pronto voy a estar de vuelta”, sentenció.

