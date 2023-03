Henry Martín sobre escuchar ofertas de Chivas: 'Fue un desliz por el momento que vivía'

La posibilidad de ir a Chivas fue un desliz en la carrera de Henry Martín, así lo consideró el propio jugador después de que el Ricardo Peláez confesara que, cuando fue Director Deportivo del Rebaño, el jugador no llegó por desacuerdo económico.

“Yo creo que no (jugaría en Chivas), eso fue un desliz que iba a tener por el momento que estaba viviendo, recapacité a tiempo y creo que fue la mejor decisión, a partir de ahí fui levantando”, declaró en Día de Medios previo al Clásico Nacional.

"YO NO PEDÍ NADA. ELLOS ME BUSCARON" Henry Martín habla de lo que pudo ser su fichaje con Chivas: "Fue la mejor decisión no haber huido de América a pesar de tener a la afición en contra". "FUE UN DESLIZ QUE IBA A TENER. RECAPACITÉ A TIEMPO" @caroluu18 pic.twitter.com/Qa6QlSfIje — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) March 17, 2023

Además, el jugador dejó en claro que escuchó la oferta debido al complicado momento que atravesaba con las Águilas, en donde vivió un periodo de cuestionamientos por parte de la afición, que incluso le llegó a abuchearlo.

“Yo no pedí nada, ellos me contactaron, ofrecieron y escuché. Hablé con la directiva y al final no se dieron las cosas, fue la mejor decisión no huir de lo que vivía en América, a pesar de tener en contra a la afición, con lo que vivía en la cancha, cómo me sentía dentro y fuera. Irme, era huir de lo que vivía”, expresó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CLÁSICO NACIONAL: AFICIONADOS AMERICANISTAS ASEGURAN QUE CHIVAS 'ES SU HIJO'