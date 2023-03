Ricardo La Volpe: 'Ricardo Peláez quería imponer a Darwin Quintero sobre Diego Lainez en América'

Ricardo La Volpe reveló un episodio tenso que vivó cuando dirigía al América, pues el entonces director deportivo, Ricardo Peláez, le habría dado la indicación de no utilizar a Diego Lainez.

El exentrenador de la Selección Nacional, aseguró en una entrevista para ESPN Argentina que Pélaez trató de imponerle a Darwin Quintero, cosa que rechazó.

"Voy al América. Imagínate que yo para poner a Diego Lainez de 17 años el director deportivo me quería matar: 'No, ponme a Darwin'. Le dije: 'No, va a jugar Diego Lainez'", indicó.

El Bigotón agregó que su decisión no habría cambiado así Lainez tuviera 16 años, ya que "ya había trabajado con él" y confiaba en sus habilidades.

