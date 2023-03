Pep Guardiola sobre Liga MX: 'No entiendo cómo protegen a los poderosos de los más pequeños'

Josep Guardiola, entrenador del Manchester City, habló sobre la actualidad de la Liga MX y aunque recuerda lo bien que la pasó durante su estadía en Sinaloa, dejó claro que algo que no comprende del futbol mexicano es porque se beneficia a los poderosos de los equipos más pequeños.

El estratega español señaló en entrevista con Paramount Plus que en la época actual en el futbol mexicano, "uno se juega lo que haces ahora, y no lo que ocurrió en el pasado; no entiendo cómo se protege a los equipos más poderosos de los más pequeños".

Guardiola explicó que el formato del ascenso/descenso en la Liga MX no tenía sentido en el pasado, por ejemplo en su etapa cuando jugaba con Dorados de Sinaloa.

"Tengo muy buenos recuerdos e hicimos un buen torneo, al quedar en octavo. Pero luego por las razones e inventos de ustedes del descenso, donde el pasado te afecta en el presente, nunca lo voy a entender", comentó el entrenador del Manchester City.

Pese a ello, Josep Guardiola aseguró que pasó muy buenos momentos en Sinaloa con el equipo y la afición mexicana.

¡Pep, hermano, YA ERES MEXICANO! El entrenador del @ManCityES habló sobre su paso por Sinaloa, Rafa Márquez y Raúl Jiménez. ¡Puedes ver la entrevista completa en Estadio Paramount, en #ParamountPlus! pic.twitter.com/onBMWw8yqm — Paramount+ México (@ParamountPlusMX) March 14, 2023

