Henry Martín sobre ingreso a Top 10 de América: 'No quiero quedarme en el décimo'

No le bastó con entrar al Top 10 histórico. Para Henry Martín el haberse metido en la historia de América con sus 77 goles no es suficiente y en entrevista con RÉCORD aseguró que desea escalar más puestos en la honorable lista de romperredes azulcrema.

“Es un honor. Para mi es un honor poder estar en el Top 10, no es fácil, uno se pone a pensar en todo lo que ha pasado y para nada ha sido fácil, esfuerzo y trabajo parte fundamental, pero sin mis compañeros y familia no hubiera podido lograrlo. Yo quiero más, no me gustaría quedarme en el 10, sé que es difícil, pero me gustaría ir por más”, afirmó la 'Bomba'.

Para el goleador de las Águilas, el récord de igualar a Oribe Peralta lo tomó por sorpresa, especialmente por la admiración y respeto que tiene por el exdelantero americanista.

“Yo no sabía cuantos goles llevaba, no me gusta ponerme a pensar o presionarme, pero hasta mi gol 73 yo no sabía que estaba a uno de alcanzar a Oribe, y para mi Oribe es un ídolo, fue un referente, mi capitán cuando llegué al club y lo admiro mucho, me arropó, me enseñó y ahora poder decir que estoy igual de goles que él, es mucho orgullo, yo no lo podía creer", reconoció.

"Empecé a jugar a las 21 años profesional y recuerdo que lo vi jugar una Final en la televisión, jamás pensé en compartir cancha con él y por supuesto menos pensar en alcanzarlo en goles en el club”, agregó Henry Martín.

A LA CAZA DE HERMOSILLO

A paso veloz. Henry Martín se destapó en el último año encontrándose con su mejor versión desde que llegó al América y de seguir a este ritmo alcanzaría a Carlos Hermosillo, siguiente en la lista del Top 10 de goleadores históricos, en el próximo año futbolístico 2023-24.

El siguiente reto para la 'Bomba', tomando en cuenta que ya dejó atrás a Oribe Peralta y Gonzalo Farfán, es alcanzar a Hermosillo que se posiciona en el lugar 9 del prestigioso conteo, con 93 anotaciones.

Después de cinco años y medio en América, el atacante azulcrema llegó a 77 goles promediando 14 por año futbolístico, siendo precisamente la Temporada 2022-23 la que mejores frutos ha rendido en este aspecto, considerando que hasta el momento registra 22 tantos con mucho torneo por delante.

Curiosamente el goleador está teniendo su mejor registro justo en el año en que América solamente está disputando el torneo de Liga, ya que en sus primeros años en la institución participaba en tres competencias diferentes: Liga, Copa Mx y Liga Campeones de Concacaf, todos torneos oficiales.

Cabe mencionar que Luis Roberto Alves 'Zague' es el máximo romperredes de la historia americanista con 192 goles oficiales.

Pero Henry no se conforma con alcanzar a Hermosillo, pues en charla con RÉCORD advirtió que "me gustaría superar los 100 (goles), por su puesto".

