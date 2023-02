Henry Martín sobre la responsabilidad de ser capitán de América: 'Sirve para contagiar la entrega y garra'

Carácter, firmeza y jerarquía son algunos de los aspectos con los que Henry Martín ha afrontado su nueva responsabilidad en América portado el gafete de Capitán.

En entrevista con RÉCORD, el delantero azulcrema habló sobre la responsabilidad que conlleva ser el vocero y líder del equipo dentro de la cancha.

“Es mucha responsabilidad. El que me hayan elegido como Capitán me sirvió demasiado para poder seguir con esa fuerza, ímpetu y ganas de seguir creciendo, sobre todo por la responsabilidad de transmitirles a mis compañeros lo mejor de mí y contagiarlos con entrega y garra, porque es lo mejor que puedo hacer porque es lo que me caracteriza y pensar en los ídolos que hayan jugado aquí y hayan tenido también el gafete es un orgullo y honor poder portarlo”, declaró La Bomba.

Sin embargo, para alcanzar este punto de madurez y de nivel futbolístico tuvo que superar una crisis ocasionada por la ausencia de resultados individuales que lo llevaron a tocar fondo.

“Primero caí anímicamente y mentalmente lo más bajo que pude haber llegado, ese fue el impulso que necesitaba, esa fue la clave para poder levantarme, tocar fondo y el trabajo psicológico y mental en poder levantarme, mi familia fue la base y el apoyo que siempre he tenido y sin ellos para nada se hubiera podido lograr”, admitió Henry Martín.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ÁLVARO FIDALGO TRAS VICTORIA EN SAN LUIS: 'ESTA ES LA VERSIÓN QUE QUEREMOS DEL EQUIPO'