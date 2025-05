Hugo Sánchez destroza a la Liga MX por el posible Tetracampeonato del América

La más grande gloria del balompié nacional habló sobre la Liga MX. Hugo Sánchez, comentó que el nivel del futbol mexicano está por debajo del promedio, prueba de ello es el posible Tetracampeonato del América.

Las Águilas buscarán este hito histórico en torneos cortos, al enfrentar a Toluca en la Gran Final. Dicho galardón que busca el conjunto de Coapa, en lugar de beneficiar al balompié nacional, demuestra su bajo nivel, según Hugo Sánchez.

América a la Final | IMAGO7|

“Es algo que no habla bien de la liga mexicana (el Tetracampeonato)”. Significa que falta competencia. Equipos grandes o importantes, no están en un nivel competitivo; falta que los clubes mexicanos jueguen Copa Libertadores, Copa Sudamericana. Estamos viviendo en un época que el futbol nacional no está en gran nivel”, comentó ‘Hugol’ en ESPN.

La opinión del exjugador del Real Madrid, es algo que muchos analistas y aficionados comparten. Para Hugo, el nivel del actual del futbol mexicano no es el idóneo, por eso es normal que un equipo domine con tanta ventaja.

'Pentapichichi' | MEXSPORT|

‘El Niño de Oro’

México aún anhela con volver a tener un delantero con la clase y categoría como la de Hugo Sánchez. El canterano de los Pumas, brilló como nadie en el viejo continente, fue el máximo ídolo en un Real Madrid llenó de historia. ‘El Pentapichichi’ aún continúa siendo el mejor jugador mexicano de todos los tiempos.

