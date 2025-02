Igor Lichnovsky recibe alta médica con América; todavía no puede jugar

Tras someterse a una operación por lesión en el ligamento cruzado, Igor Lichnovsky está listo para recibir el alta médica este jueves. Sin embargo, el defensa todavía no podría jugar con América.

Según informó el reportero Esteban Garrido en RÉCORD+, el defensa chileno está listo para recibir el alta médica. Sin embargo, como se trató de una lesión de gravedad que tuvo que pasar por quirófano, todavía tiene que esperar un examen a profundidad, análisis y completar entrenamientos consecutivos con el primer equipo.

¿Por qué Lichnovsky no podría jugar con América?

Aunque logre recuperarse, Igor no tiene garantía de regresar a la actividad con las Águilas ya que el club de Coapa tiene cubiertas sus nueve plazas para futbolistas No Formados en México. Por ello, no puede ser registrado en Liga MX.

Al no estar en el torneo local, tampoco puede ser dado de alta en la Concachampions. Por último, Esteban Garrido señaló que por ahora no hay una opción clara para que Lichnovsky se vaya a la MLS, pues América lo pediría de vuelta en verano para el Apertura 2025.

¿Desde cuándo no juega Igor Lichnovsky con América?

El último partido del defensa chileno fue ante FC Juárez, correspondiente a la Jornada 4 del Apertura 2024. Dicho compromiso estuvo programado para el sábado 20 de julio de 2024 y desde entonces quedó fuera de actividad por la cirugía de ligamento cruzado.

En total, ha pasado -hasta hoy- 133 días lesionado y se ha perdido 21 partidos, entre Fase Regular, Repechaje y Liguilla.

