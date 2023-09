Aunque aún esta muy reciente la eliminación a manos del Guadalajara en las Semifinales del Clausura 2023, André Jardiné aseguró que los jugadores del América ya superaron este trago amargo y ahora tiene un grupo feliz listo para cobrar revancha en el Clásico Nacional.

"El torneo pasado está superado por el grupo, ahora muy ilusionados este torneo, pensando en el crecimiento que debemos tener. Cuando entran do o tres jugadores distintos más un entrenador nuevo se ve a un grupo feliz, unido, ahora completo, muy fuerte, con un nivel grande en los entrenamientos. Contamos con todos y es bueno tenerlos prácticamente completos, pero es el momento en que tenemos más disponibles entrenando", declaró el técnico americanista en el Día de Medios.

Asimismo, Jardiné confirmó que Igor Lichnovsky, quien apenas hace un par de días se incorporó al conjunto azulcrema, está dentro de la convocatoria para el choque ante el odiado rival, pese a que aún no trae el ritmo de juego ideal.

“Igor ya está en la convocatoria, entrenó muy bien, no tiene el ritmo ideal de juego, pero ha hecho todos los trabajos y tiene buen nivel físico y técnico”, señaló.

Otro jugador con el que las Águilas contarán para el duelo ante los rojiblancos, es Henry Martín, así lo confirmó el estratega brasileño, quien no quiso revelar más información al respecto para no darle información a los tapatíos

“Henry (Martín) completamente apto para jugar y entrenar, ha entrenado muy bien y vamos a ver. No quiero darle información a Chivas, la variante de dos delanteros ya la usamos, pero no es bueno anticipar ninguna situación. Henry si no está de inicio, estará en el partido”, explicó

Quien si quedó descartado para el Clásico, fue Sebastián Cáceres, pues de acuerdo con el estratega brasileño, éste regresó con mucha carga de los compromisos que tuvo con la Selección de Uruguay en la Fecha FIFA.

“Cáceres regresó muy cargado de los dos partidos. Tuvo todos los minutos que podía con su Selección, hoy entrenó, pero sintió una fatiga grande. Vamos a evaluar y tomar la mejor decisión posible porque viene un calendario cargado y no vale la pena arriesgar a ningún jugador. Vienen muchos partidos y vamos a analizar”, finalizó.

