Javier Pérez Teuffer, expresidente del América, compartió su opinión sobre la importancia de elegir cuidadosamente al próximo director técnico del club. En su perspectiva, no se trata simplemente de tomar decisiones por tomar, sino de encontrar un estratega que pueda dejar una huella duradera en las Águilas, al igual que lo hizo César Luis Menotti en el pasado.

“Si me dicen de un técnico para el América yo iría por Rijkaard, el holandés, quien dirigió al Barcelona y lo formó Johan Cruyff; Cruyff formó a todos los que han pasado por Barcelona, hasta el mismo Xavi Hernández.

“Frank Rijkaard está en su restaurante en Holanda. Yo ya me hubiera ido a Holanda y me lo hubiera traído. Me parece que es un cuate que dejaría escuela”, explicó en entrevista para ESPN.

Pérez Teuffer expresó su desaprobación hacia la posibilidad de traer a Matías Almeyda como entrenador, calificándolo como un "insulto" para el americanismo, sin embargo, destacó la importancia de buscar opciones dentro del panorama de la Liga MX

“Me parece que Víctor Manuel Vucetich es el más capaz de la baraja y ahí está también Guillermo Almada (el uruguayo de Pachuca). Pero eso de que se quiera traer a Matías Almeyda… Eso no se hace; es un insulto para el americanismo. Lo único que hago con las chivas son tacos de barbacoa; a los demás ni los quiero ni me les acerco”, sentenció Pérez.

Finalmente, el expresidente aseguró que Miguel Herrera ya tampoco es una opción por las polémicas declaraciones que suele hacer.

"Se volvió loco. Imagínese, como va a usted a declarar que todos sus jugadores son unos viejitos. Y ahora los viejitos son campeones”, mencionó referente al campeonato de Tigres.

