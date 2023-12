Jona Dos Santos dedicó el campeonato con América a su padre

Jonathan Dos Santos tuvo un gran nivel futbolístico en el Apertura 2023. Y es que el jugador americanista reconoció que es el mejor torneo de su carrera en el club de sus amores.

“Es el mejor torneo de mi carrera y además en el club de mis amores, mi papá estuvo desde el día uno que llegué aquí y esto (el campeonato) se lo dedico a él”, dijo en entrevista a TUDN.

Por otra parte, argumentó que se siente satisfecho y feliz de levantar el título en el majestuoso Estadio Azteca. “No me lo creo estar aquí y levantar la 14 después de cuatro años de no estar en un Final. No voy a dormir en una semana”, señaló.

Y es que hoy no duerme la afición americanista, pues miles seguidores del equipo azulcrema están llegando al Ángel de la Independencia para festejar el título.

Incluso la Torre BBVA se pintó de azulcrema para felicitar al actual campeón del futbol mexicano.

