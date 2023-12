Jonathan Dos Santos, el único jugador de América que jugó en los 23 partidos del Apertura 2023

Con Jardine fue otro. La carrera de Jonathan Dos Santos tomó un giro inesperado y ahora vive uno de sus mejores momentos de su carrera.

De la mano del entrenador brasileño, el menor de los Dos Santos pudo disputar los 23 partidos que duró la aventura de América en el Torneo Apertura 2023, siendo el único jugador de la plantilla en lograrlo.

"Es el mejor torneo de mi carrera y además en el club de mis amores. No me lo creo estar aquí y levantar la 14 después de cuatro años de no estar en una Final. No voy a dormir en una semana", declaró en entrevista con TUDN.

El mediocampista de las Águilas pasó de estar prácticamente borrado por Fernando Ortíz, a ser el único en jugar todo el campeonato, lo que le permitió agarrar ritmo y encontrar una versión que parecía jamás llegaría.

Fue tan bueno el desempeño de Jonathan que la directiva azulcrema decidió renovarlo hasta 2025, por lo que aún le queda un rato en Coapa.

