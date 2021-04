Jonathan dos Santos: 'Parece que Giovani siempre está feliz, pero la ha pasado mal en América'

Pese a la distancia, Jonathan dos Santos no deja de estar pendiente de lo que pasa con Giovani, quien recientemente tuvo la oportunidad de ser titular e incluso anotó gol con el América.

El mediocampista descartó que a su hermano no le importe si juega o no con los de Coapa, con quienes ha trabajado a tope para ganarse su lugar.

"Cuando acabé de cenar le mandé mensaje a Gio, hablamos por teléfono y feliz, se lo merece, la verdad que no la ha pasado muy bien estos últimos meses porque no ha tenido mucha participación con su club (América), sé que está trabajando muy bien", dijo Jona sobre el gol en entrevista con TUDN.



"Parece que Giovani siempre está feliz que no le importa el hecho de que esté en la banca, que no juegue, pero obviamente la ha pasado muy mal. Yo también la he pasado muy mal, el año pasado que no pudde jugar, la gente pensaba que estaba de vacaciones, que no quería jugar con Galaxy", agregó el exjugador del Barcelona.

Dos Santos señaló que no muestra cuando la pasa mal porque no le gusta que los aficionados lo vean desconcertado.

"Me ven en redes sociales y no muestro mucho mi lado más débil, no me gusta dar pena a la gente, pero la gente tiene que saber que somos humanos.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: SOLARI: 'GIOVANI DOS SANTOS MERECIÓ INICIAR Y DEFINIÓ EL PARTIDO CON UN GRAN GOL'