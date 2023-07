Jonathan Dos Santos quiere la 14: "Mi deseo es triunfar en América"

Jonathan Dos Santos admitió que su deseo es triunfar con el América, razón por la que no se ha rendido pese a no tener los minutos deseados con el equipo; sin embargo, con la llegada de André Jardiné al banquillo sus ilusiones se renuevan para este torneo.

“Mi deseo fue triunfar en América siempre, nunca me di por vencido. Pasé año y medio para sentirme importante en el equipo, tengo mucha ilusión; el nuevo director técnico me ha tratado bien, me ha respetado como jugador y me siento feliz”, declaró Dos Santos en conferencia de prensa.

Asimismo, Jonathan reveló que hasta hace un mes su futuro en el club era incierto, pero gracias al respaldo del presidente, Santiago Baños, pudo extender su estadía en la institución por un año más.

“Hace un mes no sabía que iba a hacer, pero siempre tuve la confianza del presidente. Antes de irme de vacaciones hablo conmigo y me dijo que me esperara, cumplió su palabra y gracias a Dios firmamos ese contrato por un año”, explicó.

Ante Bravos de Juárez en la fecha uno, ‘Jona’ completó sus primeros 90 minutos del torneo, algo que lo hace sentirse importante para el equipo y espera seguir teniendo más oportunidades para mostrarse.

“Contento. Me ha cambiado totalmente los objetivos, estoy feliz, siempre me he querido quedar. El año pasado no tuve mucha oportunidad de jugar, pero todo pasa por algo, me he preparado este tiempo para cuando llegara este momento. Tengo ganas de demostrar, ser importante en el equipo y con el cambio de director técnico me ha ayudado bastante, me siento importante, tengo un rol que me gusta como contención. Poco a poco, tengo que mejorar, son mis primeros 90 minutos después de un año y medio, así que estoy trabajando, me siento contento y me siento importante en el equipo”, sentenció.

