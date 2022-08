Jorge Meré: 'Cuando representas a un equipo como América, la paciencia es más corta'

Rompió el silencio. Tras salir por la puerta de atrás del América, Jorge Meré habló sobre su situación con el equipo, y dijo que por ser una institución grande la paciencia en menos, por eso tuvo que salir de Coapa después de cinco meses de haber llegado.

Meré no quiso analizar bien la situación que vivió Santiago Solari con las Águilas, pues él solo estuvo poco tiempo bajo sus órdenes y no estuvo presente durante todo el tiempo que vivió el argentino como DT.

“Como todos sabemos, cuando representas a un equipo como el América, al final la paciencia es más corta por la magnitud que engloba en todos los aspectos el club”, dijo Meré para Fox Sports.

"CUANDO REPRESENTAS A UN EQUIPO COMO AMÉRICA, LA PACIENCIA ES MÁS CORTA" ¿Fueron injustos Jorge Meré y Solari? ... ¡También, el español le manda mensaje a Fidalgo! "FUERA DEL TERRENO DE JUEGO FIDALGO Y YO SOMOS LOS MEJORES AMIGOS... PERO EN EL CAMPO NO" #FSRadioMX pic.twitter.com/jLJ5gGgAb6 — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) August 24, 2022

“Con Solari se hicieron unos torneos regulares espectaculares, por lo que veía con Fidalgo, uno de mis mejores amigos y los seguía, pero luego que en la Liguilla se fallaba. Creo que, en ese sentido, lo que se exige en América es ganar títulos.

“No sé si fue corto o no, pero las circunstancias del futbol son así y hay que asimilarlas como vienen. Yo no soy quién para decir si la paciencia fue corta o no, no puedo catalogar todo el ciclo de Solari en el América”, agregó.

Sobre su estadía en Mazatlán y cómo es la afición en aquella zona del país, Meré no quiso entrar en discusión, pues señaló que prefiere esperarse más tiempo para poder analizar con certeza cómo es la gente mazatleca.

“Si te soy sincero, en ese sentido, yo llegué y ya tuvimos mucho viaje para jugar fuera. No pude disfrutarlo al 100, prefiero estar un poco más de tiempo y poder dar una opinión más pensada y valorada”.

Por último, Jorge Meré señaló que Álvaro Fidalgo es uno de sus mejores amigos, pero el viernes cuando se enfrenten en el Kraken, la cosa quedará borrada en la cancha, pues solo uno puede ganar.

“Como siempre se ha dicho, fuera del terreno somos mejores amigos, pero en el campo no hay amistades. Si yo tengo que hacer algo que sea conveniente en el partido, lo voy a hacer, y no lo dejaré porque sea mi amigo”.

