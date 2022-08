León: Montes reveló que su cuerpo ya no le da para driblar, por lo que busca otras maneras

León vive un momento complicado en la Liga MX, por lo que uno de sus referentes salió a dar la cara: Luis Montes, quien busca encontrar su mejor forma dentro del campo.

Y es que el Chapo reveló que busca otra manera de juego, pues para Paiva, el jugador de 26 ya no está para dribles, algo que asumió de buena forma.

“Paiva me dijo: ‘Tú ya no tienes esa responsabilidad de querer burlarte a tres o cuatro, porque a los mejor tu mente lo quiere hacer y tu cuerpo ya no te da, ¿qué tiene que aprender a hacer?, moverte donde están estos, tocar, dar opciones a tus compañeros’. Eso lo hemos trabajado, hemos visto videos y lo entendiendo de esa manera", mencionó en conferencia de prensa.

Tanto el jugador como el equipo han recibido abucheos, aunque para el mediocampista es normal y asume la respondabilidad en caso de que algún aficionado le quiera hacer un comentario.

“Es normal y tampoco lo veo con rencor, soy el que tiene más tiempo en el club, de los jugadores con más experiencia, el capitán y asumo la responsabilidad, sé lo que la afición está sintiendo y prefiero tener una afición así, a tener una que le de igual si ganamos o perdemos. Estoy comprometido a dar más, lo mismo que mis compañeros y si la afición me quiere decir algo no hay problema, lo voy a recibir de buena manera y decirles que dejaré todo y que esto va a cambiar”, añadió.

