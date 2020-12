José Antonio García: 'Por Solari, todo el mundo está hablando del América'

La llegada de Santiago Solari al América ha retumbado en todo el mundo, por lo que José Antonio García, quien llevara al argentino al Atlante en 2009, destacó que el nombre de las Águilas se escucha en todos lados.

"Solari es una apuesta de alguien que tiene mucha experiencia y que tiene un nombre a nivel internacional, esto conlleva que en el futbol a nivel mundial todo el mundo esté hablando del América, hoy en Sudamérica y en España todos ya saben que Santiago Solari ha tomado las riendas del Club América y eso también es importante, para mí siempre es importante cambiar y refrescar las cosas, estas situaciones que se dan cuando no tienes miedo a conseguir el éxito, es importante darle la oportunidad a nuevos valores y no estar pensando en las críticas ni en los resultados adversos, yo creo que es una muy buena puesta la que está haciendo Santiago Baños", mencionó para ESPN.

De igual forme, el exdirectivo de los Potros de Hierro comparó a Solari con Valdano y Ángel Cappa, aunque considera que el 'Indiecito' tiene más experiencia.

"Te puedo decir que con Santiago Solari es como si escucharas hablar a Jorge Valdano o a Ángel Cappa, pero yo creo que Santiago tiene más experiencia y está más actualizado, tiene un toque de filósofo y creo que todo eso lo aplicará dentro del vestidor al margen de la táctica y el trabajo de la cancha, Yo creo que ahí Santiago Baños será una parte muy importante con él, porque es un tipo que fue jugador y ahora es el presidente deportivo, tiene que saber conjuntarse y tener mucha comunicación con él y creo que lo harán de buena manera y yo siento que habrá una buena mancuerna entre directiva y cuerpo técnico", agregó.

Toño García sabe que emular lo hecho por Miguel Herrera será complicado, por lo que la llegada de Solari será un cambio radical en el equipo.

“Miguel Herrera dejó la vara muy alta, está catalogado como el técnico más ganador del club es cierto que su temperamento a veces fue criticado pero ese temperamento lo hizo llegar a la selección nacional, lo hizo estar en un mundial, él podía transmitir y contagiar esa pasión que él tiene, hoy efectivamente están dando un cambio radical porque Santiago Solari de entrada parece modelo de pasarela italiano, siempre vistiendo muy bien y ahora tendrá que transmitir sus conocimientos a sus dirigidos, es algo parecido a lo que se vive en la escuela porque cuando el profesor te demuestra que sabe y te interesa la clase te pones estudiar, para mí las reglas básicas es tener un excelente vestidor, que el técnico siempre sea frontal para que se gane el respeto y la confianza de sus dirigidos.

"Solari conoce el futbol mexicano porque es un estudioso del futbol y lógicamente está al tanto de lo que pasa, hay que dejar en claro que el futbol es universal por ejemplo te das cuenta que hay técnicos que no hablan chino y están entrenando en China, o técnicos que están en Qatar o en Inglaterra y no hablan el idioma natal, si habrá algunas cuestiones de conocimiento que si le acercan un auxiliar experimentado le va a ayudar a hacer más rápido la adaptación, pero no tengo duda de que estar pegado con Santiago Baños y trabajar con el de la mano en los entrenamientos, en los interescuadras y en el análisis de los rivales le ayudará mucho", explicó.

