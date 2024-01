Juan Hernández opinó que Luis Fuentes merece la titularidad en América por su experiencia

La veteranía de Luis Fuentes hace que hoy sea el titular indiscutible, para una de las voces autorizadas en la lateral de América, Juan Hernández. Opinó que la experiencia de Lucho hoy lo pone por encima del resto de sus jugadores en la posición, ya que difícilmente se equivoca y suele dar solvencia a todos los problemas que se van presentando.

“La experiencia es fundamental porque sabe cuándo ir al frente; cuándo quedarte con la marca; cuándo ir de apoyo con algún compañero o cuándo hacer los recorridos y permutas. Es un tipo muy bien preparado; tiene muy buena lectura de futbol. Difícilmente lo agarran en una posición mal ubicado, es un jugador que no tiene ese futbol vistoso como Calderón o Reyes, pero es un tipo que te resuelve todos los problemas en cualquier circunstancia del partido”, confirmó en entrevista con RÉCORD.

El exfutbolista azulcrema reveló que tiene contacto constante con Ralph Orquín, quien acaba de ser prestado a los Bravos de Juárez, en donde espera pueda recibir las oportunidades que se le negaron en las Águilas.

“Curiosamente Ralph es mi vecino, es un jugador muy interesante. A veces el estar solamente en la Sub 23, sin tener oportunidad porque tienes grandes laterales, qué bueno que le dan la oportunidad de salir, ojalá Juárez le de la oportunidad de jugar y mostrarse porque yo creo que Ralph es un gran jugador y lo va a demostrar”, declaró.

“Yo hablaba un poco con él y le decía que tiene que ser un poco más profundo, que meta diagonales; ser un poco más completo porque a veces hay instituciones que te aceptan de esa manera, pero en el América no. En América tienes que ir, venir y cumplir, pero no por sistema sino por sorpresa, porque por sistema te ven y te marcan el espacio, pero cuando vas por sorpresa no saben en que momento vas a entrar al área”, finalizó Juan Hernández.

